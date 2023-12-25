إيران تنفي اتهاما أمريكيا بمهاجمة ناقلة قرب الهند

دبي: نفت طهران اليوم الإثنين، اتهاما أمريكيا بأن طائرة مسيرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم السبت، أن السفينة “كيم بلوتو” وهي ناقلة كيماويات ترفع علم ليبريا وتملكها اليابان وتشغلها هولندا، تعرضت لهجوم على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي: “هذه الاتهامات المتكررة مرفوضة ولا أساس لها”، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تواجه بدلا من ذلك اتهامات بسبب ضلوعها في حرب إسرائيل على غزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد، أن البحرية الإيرانية تسلمت صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.

(رويترز)