سياسة | دولي | إيران

 إيران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

16 - نوفمبر - 2024

إيلون ماسك والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني

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طهران: ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن طهران نفت اليوم السبت “بشكل قاطع” اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نيويورك.

وقالت الوكالة إن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية “نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك”، مضيفة أنه أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأمريكية لهذا الأمر.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي.

(رويترز)

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  1. يقول وجدي:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 11:27 ص

    اثق بكلام ايلون ماسك و لا اثق بكلام الايرانيين .

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    1. يقول عمران:
      نوفمبر 16, 2024 الساعة 12:43 م

      وماذا قال لك ماسك؟؟ هو لم يصرح بشيئ لوسائل الاعلام، لكن اذا اخبرك بأمر في السر فيجب ان يبقى في اطار صداقتكما الشخصية يا رجل.

    2. يقول زهرة:
      نوفمبر 17, 2024 الساعة 8:18 ص

      لا تمجرد الامريكان الارهابيين هذا ماسكً يكرهك كعربي

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