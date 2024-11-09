وزير خارجية إيران ينفي تدبير طهران مؤامرة لاغتيال ترامب- (تدوينة)

طهران: نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ودعا إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President’s inauguration? Everyone knows who did it and why. Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2024

وفي وقت سابق السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وقال بقائي “إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) السبت.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها، قائلا: “إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأكد بقائي في الوقت نفسه: “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني”.

كانت وزارة العدل الأمريكية، قد كشفت الجمعة، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية جرى إحباطها لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر/ أيلول الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

(وكالات)