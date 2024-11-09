سياسة | دولي | إيران

وزير خارجية إيران ينفي تدبير طهران مؤامرة لاغتيال ترامب- (تدوينة)

9 - نوفمبر - 2024

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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طهران: نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ودعا إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

وفي وقت سابق السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وقال بقائي “إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) السبت.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها، قائلا: “إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأكد بقائي في الوقت نفسه: “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني”.

كانت وزارة العدل الأمريكية، قد كشفت الجمعة، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية جرى إحباطها لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر/ أيلول الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 11:15 ص

    اللهم انصر إيران على الغول الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول qoraish:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 5:30 م

    كذبة قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتبرير هجومهم المستقبلي ضد دولة إسلامية أخرى.
    من سيلعب دور كولن باول الجديد؟ 😁😉
    يعلمنا التاريخ أن أمريكا تنشر الأكاذيب لمهاجمة الدول…
    أي دولة تستخدم الدولار تدعم مباشرة المجرمين الأمريكان..وجرائمهم…إن شاء الله الجميع سيكونون مسؤولين

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