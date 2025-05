وزير خارجية إيران ينفي تدبير طهران مؤامرة لاغتيال ترامب- (تدوينة)

طهران: نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ودعا إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President’s inauguration? Everyone knows who did it and why.

Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2024