سياسة | دولي | إيران

إيران تنفي المشاركة في أي هجمات على القوات الأمريكية

5 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
2

دبي: نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قوله إن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، إن واشنطن “لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 8:29 ص

    من حق إيران أن تنفي يا منفي 🇵🇸🤕✌️🔥

    رد
  2. يقول عيسى الجزائري:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 2:53 م

    ومتى شاركت إيران في أي هجوم على أمريكا أو الكيان الصهيوني حتى تنفي؟.

    رد

أخبار ذات صلة

إيران تعلن اعتقال 12 “متعاملا” مع اسرائيل
منذ 22 ساعة
مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً في انفجار مروع بمنجم فحم في إيران
22 - سبتمبر - 2024
إيران تستعرض صاروخا باليستيا ومسيرة انتحارية جديدين- (صور)
21 - سبتمبر - 2024
الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب
19 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية