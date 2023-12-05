إيران تنفي المشاركة في أي هجمات على القوات الأمريكية

دبي: نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قوله إن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، إن واشنطن “لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها”.

(رويترز)