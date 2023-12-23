إيران تنفي صحّة اتهامات أمريكية لها بالضلوع في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

طهران: نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري السبت صحّة الاتهامات الأمريكية لطهران بالضلوع في هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية، قائلا إن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها.

وشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء شاسعة في اليمن في ذلك العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

والجمعة نشر البيت الأبيض معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين طائرات مسيّرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.

وقال باقري في تصريح صحافي إن “المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها”.

وتابع “إن مزاعم بعض القوى كأمريكا كا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة”.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي “نصرة للشعب الفلسطيني” في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وانطلقت شرارة الحرب بهجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل أوقع نحو 1140 قتيلاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية المتوفّرة.

كما احتجز مقاتلو حماس وفصائل أخرى نحو 250 شخصا، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، بحسب إسرائيل.

وأدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نُفّذت رداً على الهجوم، إلى استشهاد 20258 شخصاً في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الشهر الماضي حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس “لا مفر منه”، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

ويشدّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على أن من “واجب” بلاده دعم “حركات المقاومة”، مؤكدا في المقابل أن هذه الجماعات تتصرّف بشكل مستقل.

والشهر الماضي نفت إيران صحّة اتهامات إسرائيلية لها بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين في اليمن سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

(أ ف ب)