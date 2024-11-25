سياسة | دولي | إيران

إيران تنفي صلتها بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات

25 - نوفمبر - 2024

الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان خارج أحد المتاجر في دبي، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

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طهران: نفت إيران وجود أي صلة لها بمقتل الحاخام الإسرائيلي تسيفي كوغان الذي عثر على جثته في الإمارات بعد أيام من اختفائه.
وفي بيان، الاثنين، ذكرت السفارة الإيرانية بأبو ظبي، أن طهران ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها في مقتل كوغان.
وأكدت الإمارات مساء الأحد، مقتل كوغان، وإلقاء القبض على “3 جناة في الحادثة”.
وأفاد بيان لوزارة لداخلية الإماراتية، بالعثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي منذ الخميس في الإمارات.
البيان الإماراتي جاء بعد بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الاستخبارات “الموساد”، ورد فيه أن الحاخام تسيفي كوغان، وهو مواطن إسرائيلي من أصول مولدوفية، مقيم في الإمارات “اختفى في ظروف غامضة منذ ظهر الخميس”.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كان كوغان يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.
وإثر الحادث، بدأ الإعلام العبري بتداول أنباء حول تورط إيران في مقتل كوغان.
وفي سياق متصل، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، مواطنيه من السفر إلى الإمارات إلا للضرورة.
وطلب بيان التحذير من المواطنين الإسرائيليين في الإمارات “تجنب زيارة الشركات وأماكن التجمع وأماكن الترفيه المرتبطة بإسرائيل واليهود”.

(الأناضول)

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  1. يقول Abd:
    نوفمبر 25, 2024 الساعة 8:43 ص

    لا حدث

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 25, 2024 الساعة 2:54 م

      مولدوفي يحمل جنسية عصابة تل أبيب يا حبيب، ماهذا العجب العجاب كل يهود أوروبا الشرقية لهم جنسية وهمية ✌️🇵🇸🤔

  2. يقول كلام رصاص:
    نوفمبر 25, 2024 الساعة 9:18 ص

    تهم جاهزة ضد كل من يعادي امريكا واسرائيل لتشويه الصورة عند الرأي العام..

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 25, 2024 الساعة 2:53 م

      صحيح جدا جدا، بل إنه مكر الليل الذي يدبرونه بالنهار عصابة العار الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔

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