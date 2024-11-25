إيران تنفي صلتها بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات

طهران: نفت إيران وجود أي صلة لها بمقتل الحاخام الإسرائيلي تسيفي كوغان الذي عثر على جثته في الإمارات بعد أيام من اختفائه.

وفي بيان، الاثنين، ذكرت السفارة الإيرانية بأبو ظبي، أن طهران ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها في مقتل كوغان.

وأكدت الإمارات مساء الأحد، مقتل كوغان، وإلقاء القبض على “3 جناة في الحادثة”.

وأفاد بيان لوزارة لداخلية الإماراتية، بالعثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي منذ الخميس في الإمارات.

البيان الإماراتي جاء بعد بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الاستخبارات “الموساد”، ورد فيه أن الحاخام تسيفي كوغان، وهو مواطن إسرائيلي من أصول مولدوفية، مقيم في الإمارات “اختفى في ظروف غامضة منذ ظهر الخميس”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كان كوغان يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.

وإثر الحادث، بدأ الإعلام العبري بتداول أنباء حول تورط إيران في مقتل كوغان.

وفي سياق متصل، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، مواطنيه من السفر إلى الإمارات إلا للضرورة.

وطلب بيان التحذير من المواطنين الإسرائيليين في الإمارات “تجنب زيارة الشركات وأماكن التجمع وأماكن الترفيه المرتبطة بإسرائيل واليهود”.

(الأناضول)