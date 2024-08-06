إيران تنفي وجود اعتقالات على خلفية اغتيال هنية

إسطنبول: قال أصغر جهانغير، متحدث السلطة القضائية الإيرانية، إن سلطات بلاده لم توقف أحدا حتى اليوم في إطار التحقيقات المتواصلة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طهران، الثلاثاء، حول آخر تطورات التحقيقات القضائية المتعلقة باغتيال هنية، الأسبوع الفائت، بحسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيراني.

جهانغير أضاف أن بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي تنشر إشاعات حول عمليات توقيف أشخاص على خلفية اغتيال هنية.

وأكد أنه لم تتم أية عمليات توقيف حتى اليوم في هذا الخصوص.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه فور وقوع الحادث، بدأ مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا بناء على تعليمات رئيس السلطة القضائية للقوات المسلحة وأن عملية جمع الأدلة لا زالت مستمرة.

وأفاد بأنه عقب انتهاء التحريات والتحقيقات اللازمة سيتم الإعلان عن النتائج.

وصباح الأربعاء الفائت، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

(الأناضول)