إيران تنقذ مدمرة مهمة بعد انقلابها خلال إصلاحها

طهران: ذكرت وكالة فارس للأنباء أنه تم إنقاذ مدمرة حربية إيرانية انقلبت بينما كان يتم إصلاحها قبل أسبوعين تقريبا.

وذكرت الوكالة أن خبراء من البحرية الإيرانية تمكنوا من انتشال المدمرة. ورغم الأضرار التي لحقت بها، كان خبراء البحرية واثقين من إمكانية إصلاح المدمرة، التي تحمل اسم سهند.

كانت المدمرة الحربية قد انقلبت في أوائل تموز/ يوليو الجاري أثناء إصلاحات في ميناء بندر عباس على مضيق هرمز، مما أدى إلى إصابة العديد من العمال.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن المدمرة غرقت بالكامل، رغم أن البحرية لم تؤكد ذلك، وقالت إن المدمرة “فقدت توازنها” فقط بسبب دخول المياه إلى الخزانات.

(د ب ا)