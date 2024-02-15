إيران تهدد بالردّ بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها

دبي: قال المستشار القانوني للرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، إن البلاد سترد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها، وذلك ردا على بيان سابق لوزارة العدل الأمريكية.

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية هذا الشهر بيانا أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض “الشبكة المالية للحرس الثوري”.

وقال المستشار القانوني محمد دهقان: “إذا تم احتجاز أي سفينة إيرانية، فسوف نرد بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد”، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.

وكثيرا ما تشكل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء الحرس الثوري على ناقلات أجنبية.

(رويترز)