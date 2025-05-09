إيران توافق على عقد جولة رابعة من المحادثات مع أمريكا في عُمان الأحد

طهران: ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.

وكانت الجولة الرابعة قد أرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو أيار، وهو ما عزته عُمان إلى “أسباب لوجستية”.

ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه قوله “بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها”.

وأضاف “تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في عُمان”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، هدد بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع طويل الأمد.

وتقول الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة.

(رويترز)