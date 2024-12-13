إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

باريس: أوقفت السلطات الإيرانية الجمعة رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع إنستغرام “تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح”.

وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة إكس، موضحا أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه.

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاما والحائزة عام 2012 جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا جاراواند التي توفيت عن 17 عاما في ظروف مثيرة للجدل.

وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال.

ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في ايران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى “تعزيز ثقافة العفة والحجاب”.

(أ ف ب)