إيران: حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل- (تدوينة)

نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذرا من أن “الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي”.

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس “أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.

Any imprudent decision by the occupying Israeli regime to save itself could plunge the region into a new war, the consequence of which would be the destruction of Lebanon’s infrastructure as well as that of the 1948 occupied territories. Undoubtedly, this war will have one…

