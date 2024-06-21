سياسة | دولي | إيران

إيران: حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل- (تدوينة)

21 - يونيو - 2024

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نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذرا من أن “الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي”.

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس “أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.

ويأتي منشور البعثة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

(رويترز)

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  1. يقول حسن من ایران:
    يونيو 21, 2024 الساعة 6:02 م

    الا آن حزب الله هم المفلحون

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  2. يقول عربي:
    يونيو 21, 2024 الساعة 6:21 م

    هذا يعني ان إيران تخلت عن حزبها لو حصلت مواجهة مع العدو الصهيوني

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    1. يقول سنان:
      يونيو 21, 2024 الساعة 7:00 م

      هيك رأيك؟؟ لا يجب ان نقلق، فالامارات والبحرين موجودتان، وستدافعان عن المظلومين وستهزمان اسرائيل.

    2. يقول سامي:
      يونيو 21, 2024 الساعة 7:41 م

      من تخلى عن عروبته و اسلامه و حتى رجولته هي دويلات العرب مع الآسف و لم تجد من عذر إلا التشكيك و التأويل الخاطئ

    3. يقول عربي:
      يونيو 21, 2024 الساعة 8:42 م

      التاريخ واضح وضوح الشمس هم لم يصرحوا بانهم سيقفون إلى جانب حزبهم بل انه وحده من سيتصدى
      أعتقد أن الحرب على غزة قد اظهرت أن الجعجعات والتهديدات التي كان يطلقها حلف ما يسمى المقاومة لم تكن سوى فقاعات صابون فارغة والدليل أننا ترى الاغتيالات اليومية للرجال الحزب الذي يكتفي بردود موزونة لا تتعدى ذر الرمادي في العيون

    4. يقول سنان:
      يونيو 22, 2024 الساعة 12:02 ص

      المعلق عربي يقول ان الاغتيالات تتوالى لرجال الحزب، دون رد. لماذا برأيك تتوالى الاغتيالات؟ هل تأتي مثلا رداً على جهد عسكري من الامارات او البحرين او دول المحور السني لتهديد امن الكيان؟؟ لماذا يتم اغتيال مقاتلي حزب الله برأيك؟؟ فهمك كفاية يا كبير.

  3. يقول المرابط:
    يونيو 21, 2024 الساعة 8:47 م

    ما ان يتزايد الضغط الدولي على اسرائيل لوقفوعدوانها حتى تظهر مسرحيات نظام الملالي وأدواته في المنطقة … سئمنا الدور الايراني المشبوه وردود الانابيب الفارغة … اليوم خمسون شهيدا بغزارة واحدة … طبعا فايران تقوم بألعابها البهلوانية … اذا كانت كل هذه القدرة عند حزب الله لماذا لا يدخل الحرب ويحسم الأمر … وعندها سنكون كلنا حزب الله … لكن هي فزاعة تظهر وقت الدورة لقتل المزيد من الفلسطينيين

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  4. يقول سمير:
    يونيو 22, 2024 الساعة 2:06 ص

    الحرب بالوكالة الواقع أن إيران تعلن طوال الوقت أنها تتمسك بالابتعاد على توسيع نطاقات حربها أو الدخول فى حرب مباشرة مع إسرائيل، والاكتفاء باستعمال وكلاء هنا أو هناك بعضهم بالفعل انضم للصراع مثل الحوثيين، وبقيت الصدامات بين الاحتلال وجنوب لبنان فى نطاق المناوشات المتبادلة، ويحرص أمين عام حزب الله منذ البداية على الابتعاد عن إصدار تهديدات مباشرة، والاكتفاء بالتلويح بالحرب من دون التقدم لها.

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