إيران: حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل- (تدوينة)

نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذرا من أن “الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي”.
وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس “أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.
Any imprudent decision by the occupying Israeli regime to save itself could plunge the region into a new war, the consequence of which would be the destruction of Lebanon’s infrastructure as well as that of the 1948 occupied territories. Undoubtedly, this war will have one…
— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 21, 2024
ويأتي منشور البعثة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.
(رويترز)
الا آن حزب الله هم المفلحون
هذا يعني ان إيران تخلت عن حزبها لو حصلت مواجهة مع العدو الصهيوني
هيك رأيك؟؟ لا يجب ان نقلق، فالامارات والبحرين موجودتان، وستدافعان عن المظلومين وستهزمان اسرائيل.
من تخلى عن عروبته و اسلامه و حتى رجولته هي دويلات العرب مع الآسف و لم تجد من عذر إلا التشكيك و التأويل الخاطئ
التاريخ واضح وضوح الشمس هم لم يصرحوا بانهم سيقفون إلى جانب حزبهم بل انه وحده من سيتصدى
أعتقد أن الحرب على غزة قد اظهرت أن الجعجعات والتهديدات التي كان يطلقها حلف ما يسمى المقاومة لم تكن سوى فقاعات صابون فارغة والدليل أننا ترى الاغتيالات اليومية للرجال الحزب الذي يكتفي بردود موزونة لا تتعدى ذر الرمادي في العيون
المعلق عربي يقول ان الاغتيالات تتوالى لرجال الحزب، دون رد. لماذا برأيك تتوالى الاغتيالات؟ هل تأتي مثلا رداً على جهد عسكري من الامارات او البحرين او دول المحور السني لتهديد امن الكيان؟؟ لماذا يتم اغتيال مقاتلي حزب الله برأيك؟؟ فهمك كفاية يا كبير.
ما ان يتزايد الضغط الدولي على اسرائيل لوقفوعدوانها حتى تظهر مسرحيات نظام الملالي وأدواته في المنطقة … سئمنا الدور الايراني المشبوه وردود الانابيب الفارغة … اليوم خمسون شهيدا بغزارة واحدة … طبعا فايران تقوم بألعابها البهلوانية … اذا كانت كل هذه القدرة عند حزب الله لماذا لا يدخل الحرب ويحسم الأمر … وعندها سنكون كلنا حزب الله … لكن هي فزاعة تظهر وقت الدورة لقتل المزيد من الفلسطينيين
الحرب بالوكالة الواقع أن إيران تعلن طوال الوقت أنها تتمسك بالابتعاد على توسيع نطاقات حربها أو الدخول فى حرب مباشرة مع إسرائيل، والاكتفاء باستعمال وكلاء هنا أو هناك بعضهم بالفعل انضم للصراع مثل الحوثيين، وبقيت الصدامات بين الاحتلال وجنوب لبنان فى نطاق المناوشات المتبادلة، ويحرص أمين عام حزب الله منذ البداية على الابتعاد عن إصدار تهديدات مباشرة، والاكتفاء بالتلويح بالحرب من دون التقدم لها.