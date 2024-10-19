إيران: حزب الله نفّذ الهجوم بالمسيّرة على مقر إقامة نتنياهو

طهران: أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالطائرة المسيّرة على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت البعثة ردا على سؤال بشأن دور إيران في الهجوم إن “هذا العمل قام به حزب الله اللبناني”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).

(أ ف ب)