سياسة | دولي | إيران

إيران: حزب الله نفّذ الهجوم بالمسيّرة على مقر إقامة نتنياهو

19 - أكتوبر - 2024

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طهران: أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالطائرة المسيّرة على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت البعثة ردا على سؤال بشأن دور إيران في الهجوم إن “هذا العمل قام به حزب الله اللبناني”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).
(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 9:24 م

    ليت المسيرة أصابت هدفها

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:40 م

    حزب الله اللبناني أراد الانتقام لدماء الشهيد المغدور السيد حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان من عصابة النتن ياهو يا الياهو حق مشروع ومدفوع✌️🇱🇧🤔🚀🐒🔥

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