إيران: “روح المقاومة ستقوى” بعد استشهاد السنوار

نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن “روح المقاومة ستقوى” بعد استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حسابها في منصة إكس أن السنوار “سيصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستستمر”.

(وكالات)