إيران: سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع لمنع العدوان الإسرائيلي

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، الأربعاء، إن إيران ستستخدم حقها في الدفاع المشروع لمنع العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.

واعتبر باقري، أن مجلس الأمن الدولي لم يقم بمسؤوليته لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

وذكر أن إيران مارست حقها في الدفاع المشروع بعد أن قصفت إسرائيل المبنى القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق في أبريل الماضي.

وأشار باقري، إلى أن الولايات المتحدة أغلقت جميع القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك إدانة تصرفات تل أبيب في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن “مجلس الأمن لم يتخذ الإجراء المناسب ضد هجمات وانتهاكات النظام الإسرائيلي، فليس أمام إيران خيار سوى استخدام حقها في الدفاع المشروع ضد هجمات هذا النظام”.

وأضاف باقري، أن “هذا الإجراء (الرد الإيراني) ضروري لمنع هذا النظام (إسرائيل) من شن المزيد من الهجمات على سيادة إيران ومواطنيها وأراضيها، وسيتم اتخاذه في بالطريقة والوقت المناسبين”.

وذكر أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، لم يكن ممكنا إلا بموافقة ودعم استخباراتي أمريكي لإسرائيل، وأنه لا ينبغي تجاهل مسؤولية واشنطن في هذا الاغتيال.

وطالب باقري، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، وإعلان دعمها القاطع لحق إيران في الدفاع المشروع عن نفسها.

وفي 31 يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

(الأناضول)