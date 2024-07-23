إيران: علاقاتنا مع أوروبا ستتحسن إذا تبنت سياسات مستقلة عن واشنطن

طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن علاقات الدول الأوروبية مع إيران ستتحسن إذا تبنت سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة .

وفي حديثه للصحافيين في مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الاثنين، لفت كنعاني إلى عدم وجود ديناميكية كافية في العلاقات بين إيران وأوروبا بالنظر إلى قدراتهما، وفقا لوكالة “تسنيم” للأنباء.

وردا على سؤال حول رد فعل أوروبا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، قال المتحدث إن “العلاقات الباردة أو الفشل في توظيف القدرات الحالية ناتجة عن سوء حسابات أوروبا أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة”.

وذكر كنعاني أن العلاقات الثنائية ستتحسن بالتأكيد إذا تبنت الحكومات الأوروبية سياسات مستقلة تجاه إيران وتخلصت من التأثير الأمريكي.

وردا على سؤال حول تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على السياسة الخارجية الإيرانية، أكد المتحدث أن طهران لا تهتم بمن يتولى مسؤولية الإدارات الأمريكية.

وأشار كنعاني إلى أن ما يهم هو أن الولايات المتحدة اتخذت سياسة عدائية ضد إيران، مضيفا أن “تغييرا جوهريا في سياسات الولايات المتحدة العدائية يمكن أن يغير الأجواء”.

(د ب أ)