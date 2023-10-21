إيران لا تسعى إلى حرب مباشرة مع الولايات المتحدة ولكنها تريد الحد من الهجوم الإسرائيلي على غزة

واشنطن- “القدس العربي”: يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن إيران لا تسعى حاليًا إلى حرب مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها تتطلع إلى زيادة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من خلال الوكلاء في المنطقة، حسبما قال اثنان من مساعدي الكونغرس ومسؤول دفاعي لشبكة “إن بي سي نيوز”.

محللون أمريكيون : النهج الإيراني يزيد من خطر سوء التقدير ونشوب صراع إقليمي “غير مقصود”

وقالت المصادر إن النهج الإيراني يزيد من خطر سوء التقدير ونشوب صراع إقليمي غير مقصود.

وزعمت المصادر أن نهج شركاء إيران، بما فيهم حزب الله، يهدف أيضاً إلى إعادة تشكيل حسابات إسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه لعملية برية متوقعة في غزة.

وقال المساعدان في الكونغرس إن جهود طهران تبدو وكأنها محاولة لإجبار إسرائيل على الحد من نطاق ما وصفه بالحملة العسكرية.

وقالت إدارة بايدن إن إيران كانت “متواطئة” في هجوم حماس حيث قامت طهران بتسليح وتدريب وتمويل الجماعة على مدى عقود.

وقال بايدن إن مساعدة إسرائيل أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة.

وأسقطت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية يوم الخميس ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الموالية لإيران في شمال البحر الأحمر من اليمن.

وقال البنتاغون إن الصواريخ والطائرات المسيرة ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.

وبحسب ما ورد، زعم مسؤول إسرائيلي بأنه ” لم يكن من الممكن تنفيذ الهجوم الصاروخي الحوثي دون الضوء الأخضر من إيران”.

وأطلق صاروخان يوم الجمعة على أهداف أمريكية في بغداد، وهو ما قال مسؤول دفاعي إنه يتوافق مع تصرفات الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

واستهدفت طائرتان مسيرتان على الأقل منطقة التنف، وهي قاعدة أمريكية في جنوب سوريا، يوم الأربعاء. وأسقط الجيش الأمريكي أحدهما، لكن الآخر ضرب القاعدة، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين عدد صغير من القوات الأمريكية، بحسب البنتاغون.

ولا تزال الولايات المتحدة تحقق في هوية من يقف وراء رحلات الطائرات بدون طيار، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران هي التي أطلقت الطائرات بدون طيار. وشنت الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في السنوات الأخيرة.

على الرغم من قوتها العسكرية التقليدية المتواضعة نسبيًا، قامت إيران منذ فترة طويلة بتنمية وكلاء مسلحين في المنطقة لصد خصومها وتوسيع نفوذها السياسي وجعل أعدائها يفكرون مرتين قبل مهاجمة إيران مباشرة.

وقالت ميشيل فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع السابقة لشؤون السياسة، يوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تدخل إيران مباشرة في الحرب بين إسرائيل وحماس. لكنها أضافت أن هناك خطرا متزايدا من اندلاع صراع عرضي، خاصة على طول الحدود الجنوبية للبنان حيث اشتبكت قوات حزب الله المدعومة من إيران مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت: ” إن خطر سوء التقدير مرتفع للغاية” . وأضافت فلورنوي “أن خطر سوء تفسير أحد الجانبين للإجراءات عبر الحدود والتصعيد هو أمر حقيقي للغاية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، يوم الأحد: “لا يمكننا أن نستبعد أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما”.

وأضاف سوليفان، في حديثه لبرنامج “واجه الأمة” على شبكة سي بي إس يوم الأحد: “علينا أن نستعد لكل حالة طوارئ محتملة. وهذا بالضبط ما فعله الرئيس”.