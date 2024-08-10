سياسة | دولي | إيران

إيران: لا علاقة بين حقنا في الدفاع المشروع ووقف إطلاق النار في غزة

10 - أغسطس - 2024

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نيويورك: أكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أن لطهران الحق في الدفاع المشروع، حيث “تم انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي”، مشددة على أن ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الممثلية، بشأن ما يثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع الجاري، أن الرد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضافت أن “التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولا لدينا”.

وأشارت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، و”يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل”.

كان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر قد دعوا ليلة الخميس حماس وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى في 15 آب/ أغسطس.

يشار إلى أن إيران هددت بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم نسب لإسرائيل.

(د ب ا)

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  1. يقول رضوان:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 9:14 ص

    “إيران هددت بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم نسب لإسرائيل.” قد يكون قاتلك من يمشي في جنازتك ، هذا عالم قذر.

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    1. يقول مزاود النعمي:
      أغسطس 10, 2024 الساعة 4:39 م

      قد يكون هناك من يقتل ممثل سياسي، ولكن هناك قتلة الشعب الفلسطيني وقياداته وأبطاله ويمشون في الجنازة ومنهم من يصرح بالخيانة.

  2. يقول عابد صابر:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 9:21 ص

    إيقاف العدوان الصهيوني الاسرائيلي الإرهابي واجب العرب ولا يكلف العرب عسكريا بل موقف إجماع::قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات. وهذا قرار سيادي محض لا دخل للدول العظمى(الديمقراطيات المتحضرة الحرية الإنسانية )التي لا تقيم وزنا للإنسان العربي والإسلامي ولا القانون الدولي والإنساني. بالنسبة للعرب فلسطين لم تطلب الشيء الكثير قبل فوات الأوان. وستخبركم الأيام

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  3. يقول علي الحيفاوي:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 9:30 ص

    هذا هو الموقف السليم. إن عدم رد إيران القوي على العدوان الإسرائيلي ليس في مصلحة إيران لأنها سوف تفقد مصداقيتها وإحترامها وتأييد وتضامن المجتمع الإيراني والعربي والإسلامي والدولي. وسوف يزيد من رعونة إسرائيل وعدوانها في المنطقة ويظهرها بعد أن فقدت هيبتها ودعايتها بأنها القوة التي لا تقهر، بمظهر الظافر والمهيمن في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لكي تتلقى إسرائيل درساً لا تنساه يضعها في موضعها ويكسر رأسها، فهي لا تفهم سوى لغة القوة. والآن هي الفرصة السانحة لذلك فالعالم جميعه يتفهم الرد على هذا العدو الفاشي السادي المجرم الذي تجاوز كل الحدود.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 10:42 ص

    ليت أحرار إيران العظيمة يمسحون عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 بالصواريخ الباليستية يا عينيا من خريطة فلسطين و إلى أبد الآبدين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  5. يقول محمود:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 11:03 ص

    كلام فارغ، لقد أشبعتمونا كلاما تريد أفعالا.

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  6. يقول لا غالب الا الله:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 11:11 ص

    وماذا تنتظرون ؟
    حقنا حقنا
    بسببكم الضربات تتزايد على اهل غزة وانتم تتفرجون
    مابالكم ام هي حرب نفسية لا غير وحرب الكلام
    والغزويون واهل فلسطين يدفعون الثمن
    حسبنا الله ونعم الوكيل

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  7. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 2:10 م

    هه وما مصلحة إيران في قتل إسماعيل هنية يا عينيا، خزعبلات مجنونة من عصابة البعبع الصهيو أمريكي لخلط الأوراق ليس إلا ✌️🇵🇸☹️💪💪🚀🐒🚀

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  8. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 2:53 م

    ومن مند متى كانت لغزة أو بالأحرى الحرب على غزة علاقة بالمقاولة التي تدعيها إيران! عشرة أشهر كافية لكشف الحقائق!

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  9. يقول مليك الجزائري:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 10:44 م

    الحمدلله الذي كشف لنا غرور ايران و حزب الله و كذبهما ..لسنوات كنا نعتقد انهم ليسوا كحكام العرب و اذا بهما في نفس الرواق بل اكثر

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