إيران: لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أن معاقبة إسرائيل أمر ضروري

دبي: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين، إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أنها تعتقد أن معاقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي.

وقال كنعاني “إيران تسعى إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، لكن هذا لن يتحقق إلا بمعاقبة المعتدي وردع النظام الصهيوني عن القيام بمغامرات”، مضيفا أن تحرك طهران أمر لا مفر منه.

ودعا كنعاني الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل، وقال إن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه في حماية استقرار المنطقة ويجب أن يدعم “معاقبة المعتدي”.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الاثنين تهديد الحرس الثوري بأن إسرائيل “ستنال العقاب في الوقت المناسب”.

واتهمت إيران والجماعات المتحالفة معها، مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية في 31 يوليو تموز.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.

(رويترز)