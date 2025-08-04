إيران: لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية.. تجويع غزة سيسجل كأشد إبادة جماعية

طهران: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي أجاب خلال المؤتمر على أسئلة الصحافيين، مستعرضا آخر المستجدات الدبلوماسية والإقليمية، حيث قال: “بحسب التقارير، استشهد أكثر من 230 صحافيا في غزة خلال الفترة الأخيرة. كما أننا اليوم نستضيف عائلة الشهيد رجب بور، الصحافي الذي استشهد خلال الحرب المفروضة.”

وفيما يخص القضية الفلسطينية، ذكر: “غزة تتعرض في الوقت نفسه للقصف والقتل بأسلحة أمريكية وأوروبية، بينما تواجه مجاعة خانقة. عدد الشهداء يتزايد بسبب سياسة التجويع المفروضة، وهذه جريمة غير مسبوقة ستسجل كأشد إبادة جماعية في تاريخ البشرية”.

وأضاف: “مجلس الأمن عاجز حتى عن إصدار قرار واحد بسبب تعطيل الولايات المتحدة. رغم أن كل الدول – بحسب الوثائق الدولية – ملزمة بتقديم العون الإنساني لغزة، لم يتخذ أي إجراء فعال حتى الآن.”

أما بشأن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المتحدث باسم الخارجية: “إيران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيس للوكالة، ونؤكد أنها يجب أن تلتزم بمهامها الفنية فقط، دون الرضوخ للضغوط السياسية”.

وأكد بقائي أن “إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، وتفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها”، كما كشف: “في الوقت الراهن، لا يوجد أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. ويجب أن تنظم كل أشكال التعاون وفقا لقانون البرلمان الإيراني، ووزارة الخارجية ملتزمة بذلك.”

(د ب أ)