سياسة | دولي

إيران للأمم المتحدة: بايدن يلمح لموافقة أمريكا ودعمها للهجوم على طهران

21 - أكتوبر - 2024

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نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح إلى “موافقة ضمنية ودعم صريح لعدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني على إيران”، مشيرة إلى تعليقات بايدن في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت البعثة في رسالة إلى مجلس الأمن “ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريض والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران… بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وقال بايدن لصحافيين خلال زيارة إلى برلين إن لديه علما بكيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية. وأحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.

(رويترز)

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  1. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 9:12 ص

    بل امريكا هي من تقود(الهجوم)هلى ايران….

    رد

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