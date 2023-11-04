مسيرات برعاية الدولة في إيران لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية ولدعم غزة- (صور)

طهران: شهدت إيران مسيرات نظمتها الدولة في أنحاء البلاد السبت في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية عام 1979 تخللتها هتافات منها “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” دعما للفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي في غزة.

اقتحم طلاب ثوريون إيرانيون تحركهم دوافع دينية السفارة بعد وقت قصير من سقوط الشاه المدعوم من الولايات المتحدة قبل 44 عاما، واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما.

وفي طهران، نظم المتظاهرون مسيرة السبت من ساحة فلسطين في قلب العاصمة إلى السفارة الأمريكية السابقة على بعد كيلومترات قليلة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمتظاهرين وهم يحرقون العلم الإسرائيلي ويحملون صور أطفال فلسطينيين شهداء جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة من الجو وفرض حصارا وشن هجوما بريا بعد أن قتلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة 1400 شخص وأسرت أكثر من 240 آخرين في هجوم وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9250 فلسطينيا استشهدوا وإن الخدمات الطبية تنهار.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف القتال ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

(رويترز)