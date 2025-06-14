إيران: مقتل 60 شخصا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني بطهران

أنقرة: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، مقتل 60 شخصا بينهم 20 طفلا جراء هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في العاصمة طهران.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجمات الإسرائيلية على طهران أمس، طالت مبنى مكونا من 14 طابقا في منطقة تشمران.

وأضافت أن الهجوم تسبب بمقتل 60 شخصا بينهم 20 طفلا.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

(الأناضول)