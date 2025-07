إيران: نتنياهو أخفق بالانتصار في غزة وبتدمير برنامجنا النووي- (تدوينة)

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخفق بتحقيق النصر الذي وعد به في قطاع غزة، وكذلك في القضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وأشار عراقجي في منشور على منصة “إكس”، الاثنين، إلى أن نتنياهو وعد بالنصر في غزة، إلا أن النتيجة كانت “جمودا عسكريا، ومذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، و200 ألف مقاتل جديد لحركة حماس”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وتطرق الوزير الإيراني إلى الهجمات الإسرائيلية على بلاده، في يونيو/ حزيران الماضي، لافتا إلى أن نتنياهو “لم يحقق أيا من أهدافه في إيران”.

وأفاد أن إيران دمرت منشآت إسرائيل السرية، و”ما زال نظام نتنياهو يتكتم عليها”.

وذكر أن نتنياهو كان “يحلم” بتفكيك البرنامج النووي الإيراني القائم منذ أكثر من 40 عاما.

وأضاف: “النتيجة أن كلا من الأكاديميين الإيرانيين الاثني عشر الذين استشهدوا على يد مرتزقته درب أكثر من 100 طالب موهوب سيُظهرون لنتنياهو ما بوسعهم”.

وأفاد أن “سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران يُمليها نتنياهو”.

Netanyahu pledged victory in Gaza almost two years ago. The end result: military quagmire, facing arrest warrant for war crimes, and 200,000 new Hamas recruits.

In Iran, he dreamed that he could erase 40+ years of peaceful nuclear achievements. The end result: every one of the… pic.twitter.com/1eJZB9qphy

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2025