إيران: نرفض أي تفسير اعتباطي من جانب الولايات المتحدة للقرار الأممي 2231

طهران: أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة رفض الجمهورية الإسلامية، “لأي تفسير اعتباطي من جانب أمريكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231″، وقالت إن القرار لا يمنع أو يقيد برنامج الصواريخ الباليستية التقليدية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الممثلية القول في بيان، إن “جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية متوافقة تماما مع قرار مجلس الأمن، بينما الولايات المتحدة هي التي انتهكت القرار”.

وتابع البيان أن “اعتبار البرنامج الصاروخي الإيراني إجراء غير متناسق مع القرار المذكور، أو أنه يشكل تهديدا إقليميا، هو في الحقيقة سياسة خادعة وعدائية من جانب الولايات المتحدة”.

وأكد البيان أن “إيران ترفض بحزم أي تفسير اعتباطي لنص القرار 2231 الذي يطلب من إيران فقط الامتناع عن القيام بأي أنشطة للصواريخ الباليستية المصممة لحمل الرؤوس النووية”.

وأضاف أن “البرنامج الصاروخي الإيراني مصمم بصورة حصرية فقط لحمل الرؤوس التقليدية، وبالتالي فإن أيا من صواريخها الباليستية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية. وإيران لم ولن تسعى أبدا للحصول على السلاح النووي”.

وعقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة مغلقة، لبحث اختبار إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى، وهو الأمر الذي وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي.

كان قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار عزيز نصير زادة قال أمس، إن العمل جار لزيادة مدى الصواريخ التي تمتلكها القوة، وأن الجمهورية الإسلامية “لا ترى أي قيود أمامها في هذا المجال”.

تأتي تصريحاته بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن “النظام الإيراني أطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل عدة رؤوس حربية”، واعتبر الوزير الأمريكي أن هذا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في تموز/يوليو من عام 2015، يرتبط بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في الشهر نفسه.

وخاطب بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بومبيو بالقول: “من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا إلى قرار أممي قمتم أنفسكم بالانسحاب عنه وانتهاكه بأحادية وتفرد وحاولتم حث الدول الأخرى على نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من يعارضكم في هذا الموقف”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في أيار/مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به. (د ب أ)