سياسة | دولي

إيران: هناك أدلة تربط الهجوم الحدودي الذي قتل 10 من أفراد الشرطة بإسرائيل

28 - أكتوبر - 2024

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران في 28 أكتوبر 2024- ا ف ب

طهران: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم، الإثنين، إن هناك” الكثير من الدلالات والأدلة” تظهر أن المهاجمين الذين قتلوا 10 من أفراد قوات الأمن الإيرانية، بالقرب من الحدود مع باكستان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على صلة بإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت السلطات الإيرانية قد ذكرت، أمس الأول، السبت، أن هجوماً على قافلة للشرطة في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب بجنوب البلاد، أسفر عن مقتل عشرة أفراد من قوات الشرطة الوطنية.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السلطات وصفت الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

وأضافت (د ب أ) أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة “جيش العدل” الإسلامية المتشددة ، تنشط في الإقليم، من بين مناطق أخرى، وكثفت مؤخراً هجماتها في المنطقة، وهي من بين المناطق الأفقر في البلاد.

  (د ب أ)

  1. يقول Ali:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 9:30 ص

    انقلب السحر علي الساحر

  2. يقول باسو الاطلسي:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 1:30 م

    العالم سيكون أكثر امناً لم تم تغيير النظام في ايران وعودة حكم الشاه عبر وريثه الشرعي

    1. يقول qoraish:
      أكتوبر 29, 2024 الساعة 8:25 ص

      سيكون العالم أكثر أمانًا وسلامًا عندما تغادر إسرائيل فلسطين

    2. يقول زهرة:
      أكتوبر 31, 2024 الساعة 8:32 م

      العلم سيكون اكتر امن لو تحرر ت فلسطين و دول الخليج

  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 4:18 م

    نعلم أن الموساد الصهيوني يعبث في باكستان منذ عهد أسامة بن لادن، وما خفي أعظم وأدهى لو تعلمون ✌️🇮🇷💪🚀🥴🐒🔥

