إيران: هناك أدلة تربط الهجوم الحدودي الذي قتل 10 من أفراد الشرطة بإسرائيل

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران في 28 أكتوبر 2024- ا ف ب

طهران: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم، الإثنين، إن هناك” الكثير من الدلالات والأدلة” تظهر أن المهاجمين الذين قتلوا 10 من أفراد قوات الأمن الإيرانية، بالقرب من الحدود مع باكستان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على صلة بإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت السلطات الإيرانية قد ذكرت، أمس الأول، السبت، أن هجوماً على قافلة للشرطة في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب بجنوب البلاد، أسفر عن مقتل عشرة أفراد من قوات الشرطة الوطنية.

Israeli regime’s aggression against Iran is a flagrant violation of the #UN Charter and international law entitling Iran to resort to self-defense. #Iranians are proud of our armed forces who demonstrated great bravery, sacrifice and resolve in defending our beloved Iran… pic.twitter.com/F6JvIimBSk — Esmaeil Baghaei (@IRIMFA_SPOX) October 26, 2024

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السلطات وصفت الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

وأضافت (د ب أ) أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة “جيش العدل” الإسلامية المتشددة ، تنشط في الإقليم، من بين مناطق أخرى، وكثفت مؤخراً هجماتها في المنطقة، وهي من بين المناطق الأفقر في البلاد.

