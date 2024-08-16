إيران: واشنطن شريكة إسرائيل وليست وسيطا في محادثات وقف الحرب بغزة

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، الجمعة، إن بلاده تعتبر الولايات المتحدة ليست وسيطا في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل “شريكا” في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل.

جاء ذلك في منشور له على منصة “إكس”، تطرق خلاله إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

امشب، در پاسخ به تماس تلفنی مجدد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات دومين روز گفتگوها برای توقف نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه تبادل نظر شد. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) August 16, 2024

وأشار باقري، إلى أنه تبادل وجهات النظر مع الوزير القطري حول مسار المحادثات في الدوحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أنه “لفت الانتباه إلى محاولات الخداع والاحتيال للولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات”.

وذكر أن بلاده تعتبر الولايات المتحدة شريكا في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل، وليس وسيطا في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى ضرورة استخدام جميع الوسائل لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها في غزة.

وتحدث الوزيران هاتفيا للمرة الثانية منذ بدء محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة الخميس.

وشدد باقري، خلال مباحثاته مع الوزير القطري، الخميس، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة، بما في ذلك المبادرات الدبلوماسية، لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

(الأناضول)