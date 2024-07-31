إيران وروسيا وتركيا تدين عملية اغتيال إسماعيل هنية

هنية في غزة عام 2006

طهران: أدانت كل من إيران وروسيا وتركيا الأربعاء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الأربعاء إن “دم هنية لن يذهب هباء”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كنعاني القول “استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة”.

واعتبرت الخارجية الروسية أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي القول اليوم الأربعاء إن الاغتيال هو “جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات”.

ودانت تركيا الأربعاء “الاغتيال الدنيء” لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة “ندين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عملية اغتيال دنيئة في طهران”، معتبرة أن “هذا الهجوم يهدف أيضا إلى توسيع الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي”.

وتابعت: “إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف إسرائيل فإن منطقتنا ستواجه صراعات أكبر بكثير”.

(وكالات)