إيران و”شنغهاي للتعاون” تبحثان التطورات في فلسطين

طهران: أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات حول التطورات في فلسطين، مع أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، التقى عبد اللهيان، مع تشانغ، في العاصمة طهران، التي تواجد فيها لحضور “مؤتمر فلسطين الدولي”.

وتبادل عبد اللهيان وتشانغ، خلال اللقاء، الأفكار حول التطورات في فلسطين، وقضايا التعاون بين المنظمة وإيران.

ووصف الوزير الإيراني موقف تشانغ، حيال التطورات في فلسطين بأنه “إيجابي وبناء”.

وأشار إلى أن هذا الموقف يعتبر “رسالة جيدة للمنطقة”.

وتطرق عبد اللهيان، إلى تنوع التعاون الاقتصادي والتجاري الإيراني مع الدول الأعضاء في المنظمة، داعيا إلى ضرورة توسيع هذا التعاون.

بدوره، هنأ تشانغ، الوزير الإيراني على تنظيم مؤتمر فلسطين الدولي.

وبيّن له وجهة نظر منظمة شانغهاي للتعاون بشأن القضية الفلسطينية، من حيث الأهمية التي توليها المنظمة لأمن منطقة الشرق الأوسط.

والسبت، استضافت طهران، المؤتمر الدولي بشأن فلسطين، بمشاركة ممثلين من نحو 50 بلدا.

و”شنغهاي للتعاون” منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، أسست عام 2001 في مدينة شانغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروسيا، ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/ تموز الماضي.

(الأناضول)