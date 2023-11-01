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إيرلندا تعرب عن “صدمتها” من الغارة الإسرائيلية على جباليا

منذ 28 دقيقة

وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن

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لندن: أعرب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عن “شعوره بصدمة عميقة” إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة، مؤكداً أن “قانون الحرب يطبق دائمًا”.
وقال مارتن في بيان الأربعاء: “أشعر بصدمة عميقة إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا جراء قصف إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في غزة أمس (الثلاثاء).
وأضاف أن بلاده ذكرت بوضوح عدة مرات أن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضمن معايير القانون الإنساني الدولي”.
وأوضح مارتن: “هذا يعني أنه يجب مراعاة مبادئ التمييز والضرورة والتكافؤ، والحذر في القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين”.
وفي إشارة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذكر مارتن أن غوتيريش كان واضحا بأن القانون الإنساني الدولي لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، مشدداً أن “قانون الحرب يطبق دائما”.
وأشار إلى أن التقارير الإعلامية تفيد بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الصراعات حول العالم منذ عام 2019، مؤكداً بالقول: “لا يمكننا السماح باستمرار هذا الأمر، يجب أن يتوقف”.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا”.
يأتي ذلك مع اشتداد مناورة برية تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها بعدة مناطق في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، واستشهد خلالها أكثر من 8796 من الفلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)

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