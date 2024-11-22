إيرلندا تعلن أنها ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتنياهو إذا زارها

دبلن: أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس الجمعة، أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه الخميس.

وردا على سؤال من التلفزيون العام “أر تي إي” عما إذا كانت إيرلندا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد، قال: “نعم، بالتأكيد”.

وأضاف: “نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها”.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد أصدرت المحكمة أيضا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف “المشينة” التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو وغالانت.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

كما قال هاريس للتلفزيون إن مذكرة التوقيف ضد محمد الضيف “ستنفذ بالتأكيد أيضا”.

تدهورت العلاقات بين إيرلندا وإسرائيل منذ اعتراف دبلن في أيار/ مايو بدولة فلسطين، ما دفع بإسرائيل إلى استدعاء سفيرها.

(أ ف ب)