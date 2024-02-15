إيرلندا تعلن تقديم 21.5 مليون دولار للأونروا- (فيديو)

دبلن: أعلنت إيرلندا تقديم 20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في العاصمة دبلن، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن: “أحث الدول المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين”.

وأكد مارتن أن بلاده “قدمت اليوم دعما بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأونروا لتقديمها الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للمحتاجين بقطاع غزة والمنطقة”.

من جانبه، حذر لازاريني من أن عمل الوكالة سوف “يتعرض للخطر اعتبارا من مارس/ آذار المقبل، إذا فشلت في تأمين تمويل جديد، أو إقناع المانحين باستئناف المساهمات المعلقة”.

Today I announced €20 million in support for the UN Palestinian refugee agency (UNRWA), which provides healthcare and other services for those in need, and urged countries that have suspended funding to resume and increase support to the agency. pic.twitter.com/IN9otkr3Y2 — Micheál Martin (@MichealMartinTD) February 15, 2024

Ireland is a longstanding & principled partner of #PalestineRefugees & @UNRWA I am deeply grateful for the exemplary role of 🇮🇪 & for the announcement today of 20 millions euros. I hope other countries will follow suit. There is no replacement for @UNRWA’s role in the absence… https://t.co/Of73uQYSEW — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 15, 2024

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشريت الأول الماضي، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يعتزم إلغاء الإعفاءات الضريبية للأونروا.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “الأونروا” بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

(الأناضول)