إيرلندا تقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو

دبلن: أعلنت الحكومة الإيرلندية، الأربعاء، أنّها ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أمام البرلمان “أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو”.

وأوضح أنّ هذه الأموال، تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساساً لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي، ستُصرف عبر وكالات الأمم المتّحدة.

وحضّ مارتن سائر دول الاتّحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكّداً أنّ “هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر”.

وكرّر وزير الخارجية الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى “وقف إطلاق نار إنساني” بعد أن انتزع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل الأربعاء موافقتها على دخول مساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

(أ ف ب)