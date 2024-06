إيرلندا.. لا مبرر للغياب عن مظاهرات دعم الشعب الفلسطيني.. ولا حتى الزفاف- (فيديو)

“القدس العربي”: قرر زوجان ايرلنديان المشاركة في مسيرة تؤيد فلسطين وتدعو الى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، مصطحبين معهم عددا من المدعوين الى حفل الزفاف للمشاركة في المسيرة الداعمة لفلسطين.

وظهرت العروس مرتدية فستان زفافها الأبيض رفقة عريسها والمدعوين في مشهد “غير مألوف”.

🚨🇮🇪🇵🇸 An Irish couple took their wedding to a Palestine march.

pic.twitter.com/Vujle7D7sp

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 19, 2023