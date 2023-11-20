إيرلندا.. لا مبرر للغياب عن مظاهرات دعم الشعب الفلسطيني.. ولا حتى الزفاف- (فيديو)

“القدس العربي”: قرر زوجان ايرلنديان المشاركة في مسيرة تؤيد فلسطين وتدعو الى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، مصطحبين معهم عددا من المدعوين الى حفل الزفاف للمشاركة في المسيرة الداعمة لفلسطين.

وظهرت العروس مرتدية فستان زفافها الأبيض رفقة عريسها والمدعوين في مشهد “غير مألوف”.

🚨🇮🇪🇵🇸 An Irish couple took their wedding to a Palestine march.

pic.twitter.com/Vujle7D7sp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 19, 2023

وشهدت مدينة دبلن الايرلندية تجمعا كبيرا للمشاركين في مسيرة تؤيد فلسطين، وتندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وانطلق المشاركون من حديقة الذكرى إلى ميدان ميريون، حيث أقيم التجمع.

وتم تنظيم “المظاهرة الوطنية من أجل فلسطين” من قبل حملة التضامن الأيرلندية-الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

وشاركت في الاحتجاج أحزاب سياسية ونقابات وطلاب ومجموعات مجتمعية من جميع أنحاء البلاد.

وتشهد العديد من العواصم الأوروبية والعالمية مسيرات شعبية داعمة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني.

ولم يكن العروسان الايرلنديان الوحيدين اللذين شاركا في المسيرات الداعمة لفلسطين يوم زفافهما، فقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مماثل لعروسين في أمريكا قاما بالفعل ذاته قبل أيام وسارا في موكب احتفالي على أنغام الأغاني الوطنية الفلسطينية.

Palestinian bride and groom join Anti-Israel protest mid-wedding. pic.twitter.com/kNRvICBdvn — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) November 16, 2023

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 في المئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.