إيرلينغ هالاند أفضل لاعب بالبريميرليغ في أغسطس

لندن: أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي “البريميرليغ”، الجمعة، فوز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز، عن شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتفوق الدولي النرويجي على 7 لاعبين آخرين رشحوا لنيل الجائزة، هم المصري محمد صلاح (ليفربول) وكول بالمر (تشيلسي) وديفيد رايا وبوكايو ساكا (أرسنال) وبريان مبيومو (برينتفورد) وأمادو أونانا (أستون فيلا) وداني ويلبيك ( برايتون).

وتألق هالاند بشكل لافت بعد تسجيله 7 أهداف خلال 3 لقاءات لعبها في الدوري ضد تشيلسي وإبسويتش تاون ووست هام يونايتد على التوالي.

كما تم اختيار الألماني فابيان هورزيلر مدرب برايتون أفضل مدرب عن أغسطس، ليصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يفوز بهذه الجائزة بعمر 31 عاما.

وتفوق هورزيلز على زملائه المرشحين الآخرين، وهم الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال)، ومواطنه بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، والهولندي آرني سلوت (ليفربول).

وأنهى برايتون شهر أغسطس في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل في أول ثلاث مباريات له، حيث فاز 3-0 على إيفرتون، وتغلب على مانشستر يونايتد 2-1، وتعادل 1-1 مع أرسنال.

(الأناضول)