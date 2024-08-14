إير فرانس وترانسافيا تتوقعان استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس

باريس: تعتزم شركتا إير فرانس وترانسافيا استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس بعد تعليقها منذ 29 تموز/ يوليو بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، حسبما أعلن متحدث باسم شركتي الطيران الأربعاء.

وجاء في بيان صحافي لشركة إير فرانس “في هذه المرحلة ورهنا بتطورات الوضع الأمني في الوجهة النهائية، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت المعلقة منذ 29 تموز/ يوليو 2024 اعتبارا من الخميس 15 آب/ أغسطس 2024”.

وأكد متحدث لوكالة فرانس برس إن “القرار ينطبق أيضا على ترانسافيا فرنسا”.

وأوضحت إير فرانس أن “استمرار العمليات سيظل خاضعا لتقييم يومي للوضع محليا” مذكرة بأن سلامة زبائنها وأطقمها “أولويتها المطلقة”.

وأضافت أن إجراءات المرونة التجارية المعمول بها “لا تزال سارية، ما يسمح للزبائن الذين حجزوا رحلات من وإلى بيروت مقررة قبل 25 آب/ أغسطس 2024 ضمنا، تأجيل أو إلغاء رحلتهم مجانا”.

أوقفت عدة شركات طيران أخرى رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية وسط مخاوف من تفاقم التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله.

وتواصل إير فرانس رحلاتها بين فرنسا وتل أبيب بينما علقت شركات دولية أخرى مثل الإيطالية آي تي إيه رحلاتها إلى تل أبيب أقله حتى 15 آب/ أغسطس.

(أ ف ب)