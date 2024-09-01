إيساك يقود نيوكاسل للفوز 2-1 على توتنهام بالدوري الإنكليزي

نيوكاسل- إنكلترا: سجل ألكسندر إيساك هدفا من مسافة قريبة ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير بعدما صمد تحت الضغط في مباراة ممتعة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم باستاد سانت جيمس بارك اليوم الأحد.

وأحرز هارفي بارنز هدف نيوكاسل الأول في الشوط الأول لكن دان بيرن سجل هدفا بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة ليمنح توتنهام التعادل.

ورغم هيمنة توتنهام في الشوط الثاني فإنه أهدر العديد من الفرص ودفع الثمن من هجمة مرتدة سريعة من أصحاب الضيافة.

وقدم جولينتون تمريرة مثالية اخترقت الدفاع إلى جاكوب ميرفي الذي مرر الكرة إلى إيساك بعد مراوغة الحارس جوليلمو فيكاريو ليضمن النقاط الثلاث لفريق المدرب إيدي هاو الذي لم يخسر على أرضه منذ يناير كانون الثاني.

ومما زاد من سعادة نيوكاسل مشاركة لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي لأول مرة في الدوري منذ إيقافه لمدة عشرة أشهر بسبب مخالفة قواعد المراهنة وحظي باستقبال حافل من مشجعي أصحاب الضيافة.

وبات نيوكاسل يملك سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم بينما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط.

وقال إيساك لشبكة سكاي سبورتس “بشكل عام لم نكن نتوقع الاستحواذ على الكرة بشكل كبير.

“أردنا أن نشكل خطورة في الهجمات المرتدة. لم نقدم أجمل مباراة لكننا دافعنا جيدا وسجلنا هدفين وهذا أمر جيد”.

ورغم الخسارة، فإن توتنهام سيطر تماما على المباراة لفترات طويلة.

واستغل إيساك فرصة مبكرة وسدد كرة اصطدمت بإطار المرمى قبل أن يتقدم نيوكاسل خلافا لسير اللعب بعد 37 دقيقة.

وأتاحت رمية تماس سريعة للويد كيلي تمرير عرضية منخفضة من الجهة اليسرى سددها بارنز بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسنحت لويلسون أودوبيرت جناح توتنهام فرصة لإدراك التعادل عندما تُرك من دون رقابة عند القائم البعيد لكنه سدد الكرة فوق العارضة ثم أدرك الضيوف التعادل بعد دقائق.

أخفق حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب في التعامل بطريقة مناسبة مع تسديدة جيمس ماديسون من حافة منطقة الجزاء وأبعد الكرة إلى برينان جونسون وانتهى الأمر بقيام بيرن بوضعها في مرماه.

واصل توتنهام تهديد مرمى نيوكاسل لكن الضيوف فازوا بفضل رؤية جولينتون ورباطة جأش ميرفي اللذين تمكنا من تهيئة الفرصة للسويدي الدولي إيساك.

(رويترز)