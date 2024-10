إيسن في قبضة الرعب.. رجل سوري يحوّل المدينة الألمانية إلى ساحة معركة- (فيديو)

برلين- “القدس العربي”:

تحولت مدينة إيسن الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، إلى مسرح رعب غير مسبوق مساء السبت، حيث قام رجل سوري يبلغ من العمر 41 عاما بإشعال سلسلة من الحرائق وارتكاب أعمال عنف في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة العشرات بينهم أطفال.

وهرع السكان في محاولة يائسة لإنقاذ المصابين، وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لآباء يرمون أطفالهم من نوافذ المباني إلى أيدي الجيران لإنقاذهم من النار. وفي هذه الحرائق، أصيب 31 شخصا، بينهم طفلان في حالة حرجة بسبب استنشاق الدخان.

🇩🇪❌🏴 Terror attack in #Essen: #Syrian sets fires, injures 31 people, including 8 children!

A 41-year-old Syrian left a trail of devastation in Essen on Saturday evening. First he set two fires in apartment buildings, injuring 31 people, including eight seriously injured… pic.twitter.com/x6B0I1aiOm

— Barong (@Barong369) September 29, 2024