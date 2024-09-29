إيسن في قبضة الرعب.. رجل سوري يحوّل المدينة الألمانية إلى ساحة معركة- (فيديو)

برلين- “القدس العربي”:

تحولت مدينة إيسن الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، إلى مسرح رعب غير مسبوق مساء السبت، حيث قام رجل سوري يبلغ من العمر 41 عاما بإشعال سلسلة من الحرائق وارتكاب أعمال عنف في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة العشرات بينهم أطفال.

وهرع السكان في محاولة يائسة لإنقاذ المصابين، وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لآباء يرمون أطفالهم من نوافذ المباني إلى أيدي الجيران لإنقاذهم من النار. وفي هذه الحرائق، أصيب 31 شخصا، بينهم طفلان في حالة حرجة بسبب استنشاق الدخان.

🇩🇪❌🏴 Terror attack in #Essen: #Syrian sets fires, injures 31 people, including 8 children! A 41-year-old Syrian left a trail of devastation in Essen on Saturday evening. First he set two fires in apartment buildings, injuring 31 people, including eight seriously injured… pic.twitter.com/x6B0I1aiOm — Barong (@Barong369) September 29, 2024

المنزل تحول إلى رماد

عند الساعة الخامسة مساء، اندلعت أولى شرارات الرعب في حي Altenessen، عندما أشعل الجاني النار في مبنى سكني مستخدما مواد مسرعة للاشتعال. لم يكتفِ بذلك، بل انتقل إلى منطقة أخرى في شارع Zollverein ليشعل حريقا آخر في مبنى سكني ثانٍ. المشاهد كانت مرعبة: أسر تحاول يائسة إنقاذ أطفالها من النيران، وأشخاص يلقون بأطفالهم إلى أذرع الجيران من نوافذ المباني المتصاعدة بالدخان. وأصيب 31 شخصا بينهم طفلان في حالة خطيرة، كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية. وما بدأ كحادث معزول سرعان ما تحول إلى كابوس، والمفاجأة الأكبر جاءت عندما تم الكشف عن دوافع الجاني.

هجوم بشاحنة وأسلحة

بعد إشعال الحرائق، لم يتوقف الجاني عند هذا الحد. فقاد شاحنته الصغيرة نحو شارع Katernberger، واصطدم بواجهة محل لبيع الخضراوات مرتين قبل أن يخرج حاملا سكينا كبيرة (مُشَهِرا سلاحا) ويهدد الناس بها. وقد تمكن بعض المارة من إبعاده عبر إلقاء أشياء عليه، محاولين منعه من التقدم. هذه اللحظات الدرامية جرى توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو أظهرت الخوف الذي عم المكان.

Several Arabic Shops has been targeted in Germany, Essen couple of hours ago. ISIS is back, thanks to @Israel pic.twitter.com/bagVuCuofq — nycrox (@nycrox) September 28, 2024

خلاف عائلي يشعل نيران الانتقام

في تطور جديد، كشفت الشرطة أن الدافع وراء هذه الجرائم كان شخصيا. حيث أكدت التحقيقات وبحسب مجلة شتيرن، أن الجاني كان يعاني من خلافات عائلية مع زوجته التي انفصلت عنه، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الأفعال المروعة. وقد تبيّن أن الجاني استخدم مواد مسرعة للحريق لتنفيذ خطته، حيث استهدف المباني التي يسكن فيها أشخاص دعمتهم زوجته في خلافها معه.

بعد مطاردة طويلة، تمكنت الشرطة من اعتقال الجاني وهو مختبئ في مخزن خلف أحد المحلات التجارية، وقد أصيب بحروق في يديه نتيجة النيران التي أشعلها. ومن المتوقع أن يواجه تهما خطيرة تشمل الحرق العمد ومحاولة القتل. حتى الآن، يرفض الجاني الإدلاء بأي تصريحات حول دوافعه أو تفاصيل إضافية. بينما ما زال العشرات يتلقون العلاج في المستشفيات، ويعيش المجتمع في إيسن حالة من الصدمة.