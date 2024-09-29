سياسة | دولي | أوروبا

إيسن في قبضة الرعب.. رجل سوري يحوّل المدينة الألمانية إلى ساحة معركة- (فيديو)

29 - سبتمبر - 2024

علاء جمعة
حجم الخط
0

برلين- “القدس العربي”:

تحولت مدينة إيسن الألمانية  في ولاية شمال الراين فيستفاليا، إلى مسرح رعب غير مسبوق مساء السبت، حيث قام رجل سوري يبلغ من العمر 41 عاما بإشعال سلسلة من الحرائق وارتكاب أعمال عنف في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة العشرات بينهم أطفال.

وهرع السكان في محاولة يائسة لإنقاذ المصابين، وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لآباء يرمون أطفالهم من نوافذ المباني إلى أيدي الجيران لإنقاذهم من النار. وفي هذه الحرائق، أصيب 31 شخصا، بينهم طفلان في حالة حرجة بسبب استنشاق الدخان.

المنزل تحول إلى رماد

عند الساعة الخامسة مساء، اندلعت أولى شرارات الرعب في حي Altenessen، عندما أشعل الجاني النار في مبنى سكني مستخدما مواد مسرعة للاشتعال. لم يكتفِ بذلك، بل انتقل إلى منطقة أخرى في شارع Zollverein ليشعل حريقا آخر في مبنى سكني ثانٍ. المشاهد كانت مرعبة: أسر تحاول يائسة إنقاذ أطفالها من النيران، وأشخاص يلقون بأطفالهم إلى أذرع الجيران من نوافذ المباني المتصاعدة بالدخان. وأصيب 31 شخصا بينهم طفلان في حالة خطيرة، كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية. وما بدأ كحادث معزول سرعان ما تحول إلى كابوس، والمفاجأة الأكبر جاءت عندما تم الكشف عن دوافع الجاني.

هجوم بشاحنة وأسلحة

بعد إشعال الحرائق، لم يتوقف الجاني عند هذا الحد. فقاد شاحنته الصغيرة نحو شارع Katernberger، واصطدم بواجهة محل لبيع الخضراوات مرتين قبل أن يخرج حاملا سكينا كبيرة (مُشَهِرا سلاحا) ويهدد الناس بها. وقد تمكن بعض المارة من إبعاده عبر إلقاء أشياء عليه، محاولين منعه من التقدم. هذه اللحظات الدرامية جرى توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو أظهرت الخوف الذي عم المكان.

خلاف عائلي يشعل نيران الانتقام

في تطور جديد، كشفت الشرطة أن الدافع وراء هذه الجرائم كان شخصيا. حيث أكدت التحقيقات وبحسب مجلة شتيرن، أن الجاني كان يعاني من خلافات عائلية مع زوجته التي انفصلت عنه، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الأفعال المروعة. وقد تبيّن أن الجاني استخدم مواد مسرعة للحريق لتنفيذ خطته، حيث استهدف المباني التي يسكن فيها أشخاص دعمتهم زوجته في خلافها معه.

بعد مطاردة طويلة، تمكنت الشرطة من اعتقال الجاني وهو مختبئ في مخزن خلف أحد المحلات التجارية، وقد أصيب بحروق في يديه نتيجة النيران التي أشعلها. ومن المتوقع أن يواجه تهما خطيرة تشمل الحرق العمد ومحاولة القتل. حتى الآن، يرفض الجاني الإدلاء بأي تصريحات حول دوافعه أو تفاصيل إضافية. بينما ما زال العشرات يتلقون العلاج في المستشفيات، ويعيش المجتمع في إيسن حالة من الصدمة.

 

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حملة أمنية واسعة ضد داعمي فلسطين في برلين
منذ 20 ساعة
الشرطة الألمانية تشن حملة تفتيش ضد أوساط مؤيدة للفلسطينيين في برلين
30 - سبتمبر - 2024
ألمانيا ترفض منح جنسيتها لمروجي شعار “من النهر إلى البحر”
29 - سبتمبر - 2024
ألمانيا ومأزق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. انتقادات وازدواجية قانونية
27 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية