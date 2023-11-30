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“إيسيسكو” تقدم منحة مالية لطلاب فلسطينيين بالمغرب- (تغريدة)

30 - نوفمبر - 2023

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الرباط: أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، الخميس، مباردة لتقديم منحة مالية لطلاب فلسطينيين في المغرب، دعما لهم في ظل الظروف التي تتعرض لها أُسرهم جراء “العدوان الإسرائيلي”.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الخطوة جاءت في إطار احتفائها باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ومنذ 1977 اعتمدت الأمم المتحدة 29 نوفمبر يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني بموجب القرار 32/40 ب، ويتزامن ذلك مع ذكرى صدور القرار 181 عام 1947 المعروف بقرار تقسيم فلسطين.

ولفت بيان “إيسيسكو” إلى أن المنظمة استقبلت بمقرها المركزي في الرباط، أكثر من 100 شاب وشابة من الطلاب الفلسطينيين الدارسين بعدد من الجامعات المغربية.

وأوضح أنه تم “الإعلان عن مبادرة المنظمة تقديم منحة مالية لهؤلاء الطلاب” (الذين تم اللقاء معهم).

وأردف أن المنحة تأتي “دعما للطلبة في ظل الظروف التي تتعرض لها أسرهم في فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم”، دون ذكر قيمة المنحة ولا تحديد تاريخ لبداية دفعها.

من جهته، أعرب محمد المالك، المدير العام لـ”إيسيسكو”، وفق البيان، عن سعادته بزيارة الطلبة مقر المنظمة لما يمثلونه من رمزية للقضية الفلسطينية وما شهدته ولا تزال من تضحيات وشرف، وفق البيان.

ودعا الطلاب الفلسطينيين إلى التسلح بالعلم وخوض معركة البناء بكل حيوية وإرادة، رغم ما تمر به بلادهم من أحداث عصيبة.

وأشار إلى أن “إيسيسكو” بجميع قياداتها وموظفيها “تشاطر الطلبة مشاعر العزاء في من فقدوهم من أحباب”.

ويبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الذين يزاولون دراستهم في جامعات المغرب نحو 500 طالب، وفق آخر إحصاءات رسمية مغربية لعام 2016.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ثم يوما واحدا، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(الأناضول)

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