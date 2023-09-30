سياسة | دولي

إيطاليا: أرمينيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من قره باغ

منذ ساعة واحدة

مركبات تحمل لاجئين من ناغورنو كاراباخ. (رويترز)

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روما: قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليوم السبت إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناغورنو قرة باغ وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعترف بمنطقة ناغورنو قرة باغ دوليا أنها جزء من أذربيجان، لكن أغلبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل ثلاثة عقود بعد صراع عرقي دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قال في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة لاستعادة السيطرة على ناغورنو قرة باغ.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية، وتابع أن روما تعمل على تعزيز سبل إرساء الاستقرار في المنطقة.

(رويترز)

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