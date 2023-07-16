إيطاليا تحصد كأس أمم أوروبا تحت 19 عاما للمرة الرابعة

تاكالي- مالطا: نالت إيطاليا كأس أمم أوروبا تحت 19 عاما، الأحد، بعد تغلبها على البرتغال بهدفٍ دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ناشيونال ستاديوم” بمدينة تا كالي في مالطا.

وسجل المدافع مايكل كايودي هدف إيطاليا الثمين في الدقيقة 19، ليمنح بلاده اللقب الرابع في تاريخ مشاركاتها بالبطولة والأول لها منذ 17 عاما.

وسبق لإيطاليا أن حصدت اللقب أعوام 1958 و1966 و2003، ووصلت إلى النهائي في 7 مناسبات آخرها نسخة عام 2018 التي خسرتها أمام البرتغال بثلاثة أهداف لاثنين.

يذكر أن بطولة أمم أوروبا تحت 19 عاما انطلقت عام 1948، وتحمل إنكلترا مع إسبانيا الرقم القياسي بأكثر عدد مرات التتويج بها بمعدل 10 ألقاب لكل منها.

وفازت فرنسا بـ7 ألقاب، وألمانيا بـ6 ألقاب، والاتحاد السوفيتي سابقا بـ5 ألقاب، والبرتغال وإيطاليا بـ4 ألقاب، وبلغاريا بـ3 ألقاب، والمجر ويوغوسلافيا سابقا بلقبين، وفازت كل من تركيا وصربيا والنمسا وبولندا وبلجيكا ورومانيا وأوكرانيا واسكتلندا وأيرلندا وتشيكوسلوفاكيا سابقا، بلقب واحد.

(الأناضول)