إيطاليا تحظر الوصول إلى تطبيق “ديب سيك” الصيني للذكاء الاصطناعي

ميلانو: فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية يوم الخميس حظرا على الوصول إلى تطبيق “ديب سيك” الصيني للذكاء الاصطناعي من أجل حماية بيانات المستخدمين.

وأعربت الهيئة، التي تعرف باسم “غارانتي”، عن عدم رضاها عن رد ديب سيك على استفسارها الأولي بشأن البيانات الشخصية التي يتم جمعها، وأين يتم تخزينها، وكيف يتم إخطار المستخدمين.

وقالت الهيئة في بيان لها: “على عكس ما توصلت إليه الهيئة، أعلنت الشركات أنها لا تعمل في إيطاليا، وأن التشريعات الأوروبية لا تنطبق عليها”، مشيرة إلى أن التطبيق قد تم تحميله من قبل ملايين الأشخاص حول العالم في غضون أيام قليلة فقط.

وقد أثار تطبيق المحادثات التفاعلية الجديد من ديب سيك المنافسة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث فاجأ الأسواق وحقق تقدما قريبا من قادة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين بتكلفة أقل بكثير.

(أ ب)