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إيطاليا ترغب في “تعزيز قدرة” تونس على مكافحة الاتجار بالبشر

منذ 8 دقائق

الرئيس قيس سعيد (يسار) وهو يرحب بوزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي (أرشيف). (فرانس برس)

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تونس – “القدس العربي”:

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن بلاده تعمل على تعزيز القدرة الأمنية لتونس لتمكينها من ردع المتاجرين بالبشر.
وخلال استقباله، الخميس، للمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، قال بيانتيدوزي “نعتزم مواصلة التعاون المثمر مع مفوضية التوسع والجوار من أجل مواصلة تعزيز القدرات العملياتية للسلطات التونسية لوقف نشاط مهربي البشر”، وفق وكالة آكي الإيطالية.
وأضاف “كما نقوم أيضاً، بفضل التمويل من جانب الاتحاد الأوروبي، بتطوير مشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والرابطة الوطنية لمقاولي قطاع الإنشاءات لتشجيع دخول المهاجرين القانوني إلى البلاد وتدريبهم في مواقع العمل”.
وتابع بالقول “في هذه المرحلة من مراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، نطالب بإعادة تنظيم الموارد لتنفيذ الإجراءات الحدودية تنفيذا للميثاق الأوروبي”.

وكانت تونس وقعت، منتصف تموز/يوليو الماضي مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، تركز أساسا على الجانب الاقتصادي وإيجاد حل لمشكلة الهجرة غير النظامية.

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