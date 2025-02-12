سياسة | دولي

إيطاليا تستقبل غدا 14 طفلا فلسطينيا بغرض العلاج من السرطان

12 - فبراير - 2025

روما: أعلنت إيطاليا، الأربعاء، أنها ستستقبل 14 طفلا فلسطينيا من قطاع غزة مصابين بمرض السرطان بغرض العلاج.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أن 14 طفلا فلسطينيا في غزة عبروا من رفح إلى مصر للقدوم إلى إيطاليا مع عائلاتهم.

وأضافت أن استقبال الأطفال المرضى بالسرطان يأتي في إطار برنامج المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكر البيان، أن الأطفال وأسرهم تم نقلهم إلى المستشفى الإيطالي في القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضحت أنه سيتم نقل الأطفال الفلسطينيين إلى روما، الخميس، بطائرة تابعة لسلاح الجوّ الإيطالي ليتم علاجهم في مختلف مستشفيات البلاد.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

