إيطاليا تسعى إلى التشدد في حظر الحمل لفائدة الغير

روما: أقر النواب الإيطاليون الأربعاء مشروع قانون يعزز حظر الحمل لفائدة الغير من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا، مما أثار انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.

وينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.

وتولى تقديم مشروع القانون حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها “أم مسيحية” وفازت في الانتخابات في أيلول/سبتمبر الفائت بعد حملة ركّزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.

وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في “فراتيلي ديتاليا” إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه “رحم مأجور (…) يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال”.

(أ ف ب)