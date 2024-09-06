إيطاليا تفوز على فرنسا في عقر دارها 3 / 1 في دوري أمم أوروبا

باريس: قلب المنتخب الإيطالي تأخره بهدف أمام مضيفه المنتخب الفرنسي إلى فوز 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله برادلي باركولا بعد مرور أقل من 15 ثانية على بداية اللقاء، وتعادل المنتخب الإيطالي في الدقيقة 30 عن طريق فيديريكو ديماركو لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الإيطالي الهدفين الثاني والثالث عن طريق ديفيد فراتسي في الدقيقة 51، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 74.

(وكالات)