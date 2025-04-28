إيطاليا تلقي القبض على مشتبه به في جريمة قتل رجل بمسجد فرنسي

المسجد الذي تعرض فيه المصلي للطعن بمنطقة لا غراند- كومب

باريس: قالت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين، إن السلطات الإيطالية ألقت القبض على رجل للاشتباه في طعنه رجلا حتى الموت بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا.

وقال عبد الكريم جريني، المدعي العام لمدينة أليس جنوب البلاد في منطقة جار، حيث وقع الهجوم يوم الجمعة لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية اليوم: “يمكنني تأكيد أن المشتبه به ذهب بالفعل إلى مركز للشرطة الإيطالية قرب فلورنسا الليلة الماضية ما بين 11 و11:30 مساء”.

وأضاف: “كنا نعلم أنه غادر فرنسا… ولم يكن الأمر سوى مسألة وقت حتى نمسك به”.

وذكرت السلطات الإيطالية أن المشتبه به سلم نفسه في بيستويا، وهي مدينة قريبة من فلورنسا التي سيُنقل إليها في وقت لاحق اليوم.

وقال جريني إن فرنسا ستبدأ إجراءات تسليمه بسرعة، مضيفا: “سنبذل قصارى جهدنا لإعادته في أقرب وقت ممكن”.

وفي تعليقه على دوافع الهجوم، قال جريني: “دافع العداء للمسلمين هو الفرضية المرجحة. لكن هناك عناصر في التحقيق تشير إلى وجود دوافع أخرى وراء ارتكاب هذا الفعل… ربما الهوس بالموت ليتم اعتباره سفاحا”.

وندد سياسيون فرنسيون أمس الأحد بالهجوم الذي تم تصويره بالفيديو ونشره على تطبيق سناب شات.

ويوجد في فرنسا، الدولة التي تفتخر بنظامها العلماني، أكبر عدد من المسلمين في أوروبا ويبلغ أكثر من ستة ملايين نسمة وهم يشكلون حوالي 10 بالمئة من سكان البلاد.

(رويترز)