إيطاليا تنقذ 301 مهاجر قبالة لامبيدوزا- (فيديو)

روما: أنقذت السلطات الإيطالية، السبت، 301 مهاجر غير نظامي كانوا يحاولون العبور من إفريقيا إلى أوروبا، وذلك قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل الإيطالي أنقذت 301 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن 5 قوارب.

وأشارت إلى أن السلطات نقلت المهاجرين بعد إنقاذهم إلى جزيرة لامبيدوزا التي تعد أقرب موقع بري إيطالي إلى إفريقيا.

وقالت إن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلاديش ومصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان وباكستان وسوريا، وأن القوارب التي كانت تقلهم انطلقت من ليبيا.

Horrific scenes at Lampedusa.

The Great Replacement in all its glory. pic.twitter.com/h9h0IlqcgK

— Paul Golding (@GoldingBF) August 24, 2024