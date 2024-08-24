إيطاليا تنقذ 301 مهاجر قبالة لامبيدوزا- (فيديو)

روما: أنقذت السلطات الإيطالية، السبت، 301 مهاجر غير نظامي كانوا يحاولون العبور من إفريقيا إلى أوروبا، وذلك قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل الإيطالي أنقذت 301 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن 5 قوارب.

وأشارت إلى أن السلطات نقلت المهاجرين بعد إنقاذهم إلى جزيرة لامبيدوزا التي تعد أقرب موقع بري إيطالي إلى إفريقيا.

وقالت إن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلاديش ومصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان وباكستان وسوريا، وأن القوارب التي كانت تقلهم انطلقت من ليبيا.

Horrific scenes at Lampedusa.

The Great Replacement in all its glory. pic.twitter.com/h9h0IlqcgK — Paul Golding (@GoldingBF) August 24, 2024



ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد عبر البحر بين 1 يناير/كانون الثاني و24 أغسطس/آب 2024 بلغ 38 ألفا و190 مهاجرًا.

وكان العدد نفسه في الفترة ذاتها من العام الماضي قد بلغ 106 آلاف و23 مهاجرًا، وهو ما يعني انخفاضًا بنسبة 60 في المئة، بحسب بيانات الوزارة.

في الوقت نفسه، تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى فقدان 1026 مهاجرًا غير نظامي في وسط البحر المتوسط منذ بداية العام وحتى 19 أغسطس الجاري.

ويعد الممر الذي يربط بين إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس وسط البحر الأبيض المتوسط واحدا من المسارات ذات الحركة الكثيفة للمهاجرين في السنوات الأخيرة.

(الأناضول)