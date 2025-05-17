إيطاليا: حان الوقت لنقول “كفى” للحكومة الإسرائيلية

روما: أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، عن رغبة بلاده في إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشدد تاياني، على ضرورة قول “كفى” للحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة لتاياني بفعالية أقيمت بجزيرة صقلية (جنوب).

وقال: “في حين تبذل الجهود لتحقيق السلام في العديد من أجزاء العالم، مثل أوكرانيا وليبيا والشرق الأوسط، فإننا لا نريد للشعب الفلسطيني أن يعاني لفترة أطول، لتنتهي الهجمات، ولنصل إلى وقف إطلاق النار”.

وأكد تاياني، على أنه لا ينبغي المساس بالشعب الفلسطيني، كما دعا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: “يجب أن نقول للحكومة الإسرائيلية: كفى، لقد تم إبداء الرد (على 7 أكتوبر). اضمنوا استقلالكم وأمنكم، ولكن دعونا نصل إلى السلام. ونحن نفعل الشيء نفسه من أجل أوكرانيا”.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)





