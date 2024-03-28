إيطاليا: حفرة ضخمة في روما تبتلع سيارتين- (فيديو)

روما: ابتلعت حفرة ضخمة سيارتين أثناء وقوفهما في أحد الشوارع جنوب شرقي العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن الشرطة المحلية بحدوث انشقاق بالشارع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما تسبب فى حدوث الحفرة، عمقها نحو 10 أمتار وقطرها 10 أمتار.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو للحفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Roma, Zona #Quadraro…. Le auto vengono inghiottite da una mega voragine pic.twitter.com/n48so0w4Vk — Ylefsch  (@ylefsch) March 28, 2024

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما قالت خدمات الطوارئ إنه لم يكن هناك أشخاص في الشارع أثناء الحادث.

وهرعت قوات الشرطة المحلية ورجال الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث.

(د ب أ)